COURSE CAMARGUAISE Lunel, samedi 20 juillet 2024.

Course camarguaise Trophée 3M- Samedi 20 juillet 17h30- Arènes San Juan de Lunel

Pour célébrer les 10 ans d’existence du Trophée Taurin 3M, un superbe concours de manades est programmé aux Arènes de Lunel. A l’affiche, les taureaux des manades Lafon, Paulin, Saumade, Cuillé, Didelot-Langlade et Méjanes. A noter la présence en piste du Bioù d’Or Castella et du Bioù de l’Avenir Siffleur !

Infos et réservations www.arenesdelunel.fr et 06 31 13 19 01

Tarifs 13€ et 21€ (+1€ de location). 13 13 EUR.

Début : 2024-07-20 17:30:00

fin : 2024-07-20

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

