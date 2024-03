COURSE CAMARGUAISE Lunel, dimanche 24 mars 2024.

Course Camarguaise Royale de Méjanes Dimanche 24 Mars 15h30 Arènes de Lunel

Comme le veut la tradition, la saison des courses débutera aux Arènes Francis San Juan pour ce dimanche des Rameaux. A l’affiche la Royale de la manade de Méjanes avec notamment en piste le cocardier Siffleur qui a été élu Bioù d’or de l’Avenir.

Infos et réservations www.arenesdelunel.fr et 06 31 13 19 01

Tarif 13€ et 21€ (+1€ frais de Location). 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

