Course camarguaise-Finale du Trophée Famille Chauvet Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves

Course camarguaise-Finale du Trophée Famille Chauvet Noves, 30 août 2022, Noves. Course camarguaise-Finale du Trophée Famille Chauvet Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves

2022-08-30 16:30:00 – 2022-08-30 Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri

Noves Bouches-du-Rhône Noves Course camarguaise-Finale du Trophée Famille Chauvet, organisée par le Club Taurin L’Encierro.

Manades: La Galère, Guillierme, Cuillé, Blanc, Lautier, Saumade, De Méjanes. Course camarguaise-Finale du Trophée Famille Chauvet ctpnoves@gmail.com +33 6 82 69 08 92 Course camarguaise-Finale du Trophée Famille Chauvet, organisée par le Club Taurin L’Encierro.

Manades: La Galère, Guillierme, Cuillé, Blanc, Lautier, Saumade, De Méjanes. Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves

dernière mise à jour : 2022-04-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Noves Autres Lieu Noves Adresse Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Ville Noves lieuville Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves Departement Bouches-du-Rhône

Noves Noves Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noves/

Course camarguaise-Finale du Trophée Famille Chauvet Noves 2022-08-30 was last modified: by Course camarguaise-Finale du Trophée Famille Chauvet Noves Noves 30 août 2022 Bouches-du-Rhône Noves

Noves Bouches-du-Rhône