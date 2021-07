Course camarguaise des As d’août Châteaurenard, 1 août 2021, Châteaurenard.

Course camarguaise des As d’août 2021-08-01 – 2021-08-01 Avenue Denis Pauleau Arènes

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Châteaurenard

A l’origine, la course camarguaise était un jeu taurin où des animaux de toutes sortes (lions, chiens, ours…) et des valets de ferme se mêlaient pour combattre et jouer avec les taureaux. L’athlète faisant face au taureau est appelé raseteur. Le nom vient de raset qui est la technique consistant à passer le plus près possible (raser) du taureau afin de lui enlever les attributs. Le raseteur actuel se prépare toute l’année au face-à-face avec le taureau. Il expose sa vie dans cette lutte poussant toujours plus loin l’exploit sportif pour quelques points de plus au palmarès.



Concours de manades.

Course camarguaise des As d’août de Châteaurenard.

+33 6 27 06 27 50

