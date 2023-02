COURSE CAMARGUAISE D’ENTRAÎNEMENT AUX ARÈNES Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Saint-Mathieu-de-Tréviers Le Club Taurin “Le St-Loup” St Mathieu de Tréviers lance sa saison 2023 le samedi 18 février prochain.

11h : assemblée générale dans les arènes (Maison des Associations en cas de pluie).

14h : course camarguaise d’entraînement aux arènes avec des taureaux de la manade Lafon.

Entrée gratuite. +33 4 67 55 20 28 smt

