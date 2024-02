Course camarguaise de solidarité » Au Nom d’Andréa » Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer, samedi 13 avril 2024.

Course camarguaise de solidarité » Au Nom d’Andréa » Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Spectacle équestre « La Camargue en liberté » suivi à 16h30 de l la Course Camarguaise caritative de solidarité au Nom d’Andréa aux arènes à 15h30

Avec les taureaux des manades Saintoises

-manade des Baumelles

– manade Cavallini

– manade Laurent

– manade Mailhan

– manade Layalle

– manade Raynaud



et Joachim Cadenas avec les as du crochet



associations teams Mathilde au profit de la recherche contre la maladie mitochondriales et au nom d’Andréa au profit de la lutte contre le cancer des enfants 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:30:00

fin : 2024-04-13

Av Van Gogh Arénes

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur taureauxdessaintes@gmail.com

