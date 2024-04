Course Camarguaise de Ligue Paca Avenue Roger Salengro Tarascon, samedi 13 avril 2024.

Course Camarguaise de Ligue Paca Avenue Roger Salengro Tarascon Bouches-du-Rhône

Organisées par le Club Taurin Lou Petassa la course camarguaise se déroulera dans les arènes municipales Jo Durand ! Course de Ligue Paca avec les manades Mogador, Pla et Navarro.

2 2 EUR.

Début : 2024-04-13 15:30:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Course Camarguaise de Ligue Paca Tarascon a été mis à jour le 2024-03-29 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)