Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône La course camarguaise est un sport dans lequel les participants tentent d’attraper des attributs primés fixés au frontal et aux cornes d’un bœuf appelé cocardier ou biòu, mais auquel on confère parfois la dignité de taureau en l’appelant : taureau cocardier. Course de Ligue taureauxdessaintes@gmil.com +33 6 12 33 57 48 http://www.arenesdessaintesmariesdelamer.com/ La course camarguaise est un sport dans lequel les participants tentent d’attraper des attributs primés fixés au frontal et aux cornes d’un bœuf appelé cocardier ou biòu, mais auquel on confère parfois la dignité de taureau en l’appelant : taureau cocardier. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer

