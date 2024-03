Course camarguaise Course de taureaux jeunes Chemin du Moulin des Filles Noves, samedi 23 mars 2024.

Course de taureaux jeunes, organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.



Manades: De Méjanes, Cuillé et Bon



Razeteurs Ayme Bernard Favier Fouque Martinez Ranc 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

