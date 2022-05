Course camarguaise – Course aux As Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves

Course camarguaise – Course aux As Noves, 29 mai 2022, Noves. Course camarguaise – Course aux As Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves

2022-05-29 – 2022-05-29 Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri

Noves Bouches-du-Rhône Noves Course camarguaise, Course aux As, 36ème anniversaire du Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.

Manades Les Baumelles, Lautier, De Méjanes, Blanc, Saumade, Nicollin. Course camarguaise, Course aux As, 36ème anniversaire du Club Taurin L’Encierro. ctpnoves@gmail.com +33 6 82 69 08 92 Course camarguaise, Course aux As, 36ème anniversaire du Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.

Manades Les Baumelles, Lautier, De Méjanes, Blanc, Saumade, Nicollin. Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Noves Autres Lieu Noves Adresse Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Ville Noves lieuville Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves Departement Bouches-du-Rhône

Noves Noves Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noves/

Course camarguaise – Course aux As Noves 2022-05-29 was last modified: by Course camarguaise – Course aux As Noves Noves 29 mai 2022 Bouches-du-Rhône Noves

Noves Bouches-du-Rhône