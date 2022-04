Course Camarguaise avec une école Taurine Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer La course camarguaise est un sport dans lequel les participants tentent d’attraper des attributs primés au fontal et aux cornes d’un taureau appelé cocardier ou biou. Jeu sportif, sans mise à mort, pratiqué en Camargue. Course camarguaise avec une école Taurine ouvert aux jeunes âgés de 12 à 20 ans, dans l’optique de leur transmettre l’art du raset et l’amour pour les traditions camarguaises. +33 4 90 97 76 60 La course camarguaise est un sport dans lequel les participants tentent d’attraper des attributs primés au fontal et aux cornes d’un taureau appelé cocardier ou biou. Jeu sportif, sans mise à mort, pratiqué en Camargue. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer

