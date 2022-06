Course Camarguaise avec une école Taurine

Course Camarguaise avec une école Taurine, 25 juin 2022, . Course Camarguaise avec une école Taurine

2022-06-25 – 2022-06-25 La course se compose de 6 taureaux qui courent chacun 15 minutes chacun. Après le troisième taureau, 15 minutes d’entracte.

Dans les courses camarguaises ce sont les taureaux les Stars. Jeunes âgés de 12 à 20 ans, dans l’optique de leur transmettre l’art du raset et l’amour pour les traditions camarguaises. La course se compose de 6 taureaux qui courent chacun 15 minutes chacun. Après le troisième taureau, 15 minutes d’entracte.

Dans les courses camarguaises ce sont les taureaux les Stars. dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville