Course camarguaise – 3ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves

Course camarguaise – 3ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves, 31 juillet 2022, Noves. Course camarguaise – 3ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Les Paluds-De-Noves Arènes Francis Chaine Noves

2022-07-31 16:30:00 16:30:00 – 2022-07-31 Les Paluds-De-Noves Arènes Francis Chaine

Noves Bouches-du-Rhône Course camarguaise, 3ème Journée du Trophée de la Saint-Roch, 22ème Souvenir Michel Beltrando, 11ème Souvenir Roger Pauleau, organisée par le Club Taurin des Paluds.

Manades: Plo, Baumelles, Fournier, Méjanes, Joncas, Didelot / Langlade, Mailhan. Course camarguaise, 3ème Journée du Trophée de la Saint-Roch. http://club-taurin-paluds.e-monsite.com/ Course camarguaise, 3ème Journée du Trophée de la Saint-Roch, 22ème Souvenir Michel Beltrando, 11ème Souvenir Roger Pauleau, organisée par le Club Taurin des Paluds.

Manades: Plo, Baumelles, Fournier, Méjanes, Joncas, Didelot / Langlade, Mailhan. Les Paluds-De-Noves Arènes Francis Chaine Noves

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Noves Autres Lieu Noves Adresse Les Paluds-De-Noves Arènes Francis Chaine Ville Noves lieuville Les Paluds-De-Noves Arènes Francis Chaine Noves Departement Bouches-du-Rhône

Noves Noves Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noves/

Course camarguaise – 3ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves 2022-07-31 was last modified: by Course camarguaise – 3ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves Noves 31 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Noves

Noves Bouches-du-Rhône