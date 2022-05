Course Camarguaise

Course Camarguaise, 18 juin 2022, . Course Camarguaise

2022-06-18 – 2022-06-18 La course se compose de 6 taureaux qui courent chacun 15 minutes chacun. Après le troisième taureau, 15 minutes d’entracte.

Dans les courses camarguaises ce sont les taureaux les Stars. Un vrai culte existe. Couse Camarguaise spectacle de tradition. La course se compose de 6 taureaux qui courent chacun 15 minutes chacun. Après le troisième taureau, 15 minutes d’entracte.

Dans les courses camarguaises ce sont les taureaux les Stars. Un vrai culte existe. dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville