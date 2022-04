Course camarguaise – 1ere journée du Trophée Famille Chauvet Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves

Course camarguaise – 1ere journée du Trophée Famille Chauvet Noves, 5 juin 2022, Noves. Course camarguaise – 1ere journée du Trophée Famille Chauvet Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves

2022-06-05 – 2022-06-05 Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri

Noves Bouches-du-Rhône Noves Course camarguaise, 1ère journée du Trophée Famille Chauvet, organisé par le Club Taurin L’Encierro.

Manades: Cuillé, Fabre-Mailhan, Nicollin, Lautier, De Méjanes, Guillierme. Course camarguaise, 1ère journée du Trophée Famille Chauvet. ctpnoves@gmail.com +33 6 82 69 08 92 Course camarguaise, 1ère journée du Trophée Famille Chauvet, organisé par le Club Taurin L’Encierro.

Manades: Cuillé, Fabre-Mailhan, Nicollin, Lautier, De Méjanes, Guillierme. Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Noves Autres Lieu Noves Adresse Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Ville Noves lieuville Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves Departement Bouches-du-Rhône

Noves Noves Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noves/

Course camarguaise – 1ere journée du Trophée Famille Chauvet Noves 2022-06-05 was last modified: by Course camarguaise – 1ere journée du Trophée Famille Chauvet Noves Noves 5 juin 2022 Bouches-du-Rhône Noves

Noves Bouches-du-Rhône