Course camarguaise – 1ère Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves

Course camarguaise – 1ère Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves, 19 juin 2022, Noves. Course camarguaise – 1ère Journée du Trophée de la Saint-Roch Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves

2022-06-19 – 2022-06-19 Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves

Noves Bouches-du-Rhône Course camarguaise, 1ère Journée du Trophée de la Saint-Roch, 60 ans de la manade Lautier. Organisée par le Club Taurin des Paluds, aux arènes Francis Chaîne Paluds de Noves. Course camarguaise, 1ère Journée du Trophée de la Saint-Roch, 60 ans de la manade Lautier. +33 6 74 23 03 15 Course camarguaise, 1ère Journée du Trophée de la Saint-Roch, 60 ans de la manade Lautier. Organisée par le Club Taurin des Paluds, aux arènes Francis Chaîne Paluds de Noves. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Noves Autres Lieu Noves Adresse Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Ville Noves lieuville Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Departement Bouches-du-Rhône

Noves Noves Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noves/

Course camarguaise – 1ère Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves 2022-06-19 was last modified: by Course camarguaise – 1ère Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves Noves 19 juin 2022 Bouches-du-Rhône Noves

Noves Bouches-du-Rhône