Noves Noves Bouches-du-Rhône, Noves Course camarguaise 1ère journée de la St-Roch Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves

Course camarguaise 1ère journée de la St-Roch Noves, 20 juin 2021-20 juin 2021, Noves. Course camarguaise 1ère journée de la St-Roch 2021-06-20 16:30:00 16:30:00 – 2021-06-20 19:00:00 19:00:00 Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves

Noves 13550 Noves Le Club Taurin des Paluds organise une Course camarguaise 1ère Journée de la St-Roch ROYALE DE LA MANADE, DIDELOT LANGLADE , Raseteurs invités: BAKLOUL J. – DANNA L. – GUERRERO D. GARCIA F.- LOPEZ L – MONLEAU B. le dimanche 20 Juin 2021 à 16h30. Entrée: 9 €

Port du masque obligatoire – Places limitées Protocole Sanitaire Course camarguaise 1ère Journée de la St-Roch +33 4 90 95 41 62 Course camarguaise 1ère Journée de la St-Roch Le Club Taurin des Paluds organise une Course camarguaise 1ère Journée de la St-Roch ROYALE DE LA MANADE, DIDELOT LANGLADE , Raseteurs invités: BAKLOUL J. – DANNA L. – GUERRERO D. GARCIA F.- LOPEZ L – MONLEAU B. le dimanche 20 Juin 2021 à 16h30. Entrée: 9 €

Port du masque obligatoire – Places limitées Protocole Sanitaire dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Noves Autres Lieu Noves Adresse Avenue de la République Arènes municipales des Paluds Ville Noves lieuville 43.87675#4.90259