Île-Tudy 29980 Course et marche pendant 4 heures au profit de la recherche contre le cancer chez l’enfant. Inscription à partir de 8h30. Départ de la salle Omnisports de l’Ile-Tudy 1, rue des Roitelets, à 9 h avec la joëlette.

