COURSE BMX RACE – CHAMPIONNAT GRAND EST Rue du Champ Pot-de-Vin Contrisson Contrisson Catégories d’Évènement: Contrisson

Meuse

COURSE BMX RACE – CHAMPIONNAT GRAND EST Rue du Champ Pot-de-Vin, 28 mai 2023, Contrisson Contrisson. COURSE BMX RACE – CHAMPIONNAT GRAND EST Piste de BMX – Site de la Ballastière Rue du Champ Pot-de-Vin Contrisson Meuse Rue du Champ Pot-de-Vin Piste de BMX – Site de la Ballastière

2023-05-28 09:30:00 09:30:00 – 2023-05-28 16:30:00 16:30:00

Rue du Champ Pot-de-Vin Piste de BMX – Site de la Ballastière

Contrisson

Meuse Contrisson 1er Championnat Régional de BMX RACE en Meuse.

Environ 160 pilotes issus de 15 Clubs du Grand Est seront présents. Ils courront pour le Titre de Champion Grand Est dans une quinzaine de catégories de 6 ans à plus 45 ans (filles et garçons).

Les courses se déroulent en 3 Manches qualificatives puis quarts de finales, demi-finales et finales.

Entrée gratuite. +33 7 71 59 22 41 Club BMX Contrisson

Rue du Champ Pot-de-Vin Piste de BMX – Site de la Ballastière Contrisson

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Contrisson, Meuse Autres Lieu Contrisson Adresse Contrisson Meuse Rue du Champ Pot-de-Vin Piste de BMX - Site de la Ballastière Ville Contrisson Contrisson lieuville Rue du Champ Pot-de-Vin Piste de BMX - Site de la Ballastière Contrisson Departement Meuse

Contrisson Contrisson Contrisson Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contrisson contrisson/

COURSE BMX RACE – CHAMPIONNAT GRAND EST Rue du Champ Pot-de-Vin 2023-05-28 was last modified: by COURSE BMX RACE – CHAMPIONNAT GRAND EST Rue du Champ Pot-de-Vin Contrisson 28 mai 2023 Contrisson Meuse Meuse Piste de BMX - Site de la Ballastière Rue du Champ Pot-de-Vin Contrisson Meuse Rue du Champ Pot-de-Vin Contrisson

Contrisson Contrisson Meuse