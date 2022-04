Course aux oeufs Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National EUR 3 Samedi 16 avril 2022. Course aux oeufs à travers les rues de la cité de Saint-Gengoux-le-National. Le jeune public pourra remplir sa boite en répondant aux énigmes qui l’emmènera d’un point à un autre. Vous pourrez découvrir notre cité de caractère tout en amusant de jeunes enfants. lacitemarchande@orange.fr +33 3 58 09 60 63 http://www.lacitemarchande.com/ Samedi 16 avril 2022. Course aux oeufs à travers les rues de la cité de Saint-Gengoux-le-National. Le jeune public pourra remplir sa boite en répondant aux énigmes qui l’emmènera d’un point à un autre. Vous pourrez découvrir notre cité de caractère tout en amusant de jeunes enfants. Musée du patrimoine – Square Lamartine -Avenue de la promenade Avenue de la Promenade Saint-Gengoux-le-National

