Course aux Oeufs Route de Bourganeuf Guéret, samedi 13 avril 2024.

Le labyrinthe géant organise sa course aux œufs géante !

Un œuf d’or à trouver chaque jour dans un dédale de 2.5 hectares !

Petits et grands vont chercher parmi les autres œufs que nos « cacheurs d’œufs » ont disséminé dans les allées.

A la sortie, on troque ses œufs trouvés dans le labyrinthe contre de véritables œufs en chocolat. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine labyrinthe.geant@wanadoo.fr

