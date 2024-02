COURSE AUX OEUFS ET GOUTER DES ENFANTS A AVENE Avène, lundi 1 avril 2024.

COURSE AUX OEUFS ET GOUTER DES ENFANTS A AVENE Avène Hérault

Venez participer à la course aux œufs de pâques et au goûter proposé par le Foyer Rural d’Avène.

Gratuit, mais sur inscription au 04 67 23 43 38 ou 06 78 01 08 51. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

RDV à la salle polyvalente du village

Venez participer à la course aux œufs de pâques et au goûter proposé par le Foyer Rural d’Avène.

Gratuit, mais sur inscription au 04 67 23 43 38 ou 06 78 01 08 51. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

RDV à la salle polyvalente du village .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

Quai des Tanneries

Avène 34260 Hérault Occitanie

L’événement COURSE AUX OEUFS ET GOUTER DES ENFANTS A AVENE Avène a été mis à jour le 2024-02-09 par OT DU GRAND ORB