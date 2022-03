Course aux mégots Place Kleber Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Course aux mégots Place Kleber, 17 avril 2022, Strasbourg. Course aux mégots

Place Kleber, le dimanche 17 avril à 14:00

Ambition Jeunesse organise le 17 avril, une course au mégot sur Strasbourg. La course aux mégots est une activité de collecte de mégots pendant laquelle des citoyens et citoyennes se réunissent et mettent en commun leurs efforts afin de retirer des mégots de cigarettes de l’environnement. Plusieurs équipes seront constitués afin de nettoyer les rues d’un maximum de mégots. C’est une activité destinée à tous, enfants comme adultes peuvent y participer. Une cérémonie sera organisée à la fin de l’évenement afin de faire un bilan de l’activité. Des prix seront remis aux vainqueurs de la course et tous les participants auront le droit à des certificats de participations. Les inscriptions se font ici: [https://forms.gle/vqyzYaCxMJ1ChRcW7](https://forms.gle/vqyzYaCxMJ1ChRcW7) RDV : Place Kleber à 14h -> Départ 14h30

Sur inscription

Ambition Jeunesse organise le 17 avril, une course au mégot sur Strasbourg, activité de collecte de mégots pendant laquelle des citoyens et citoyennes retirent des mégots de cigarettes des rues. Place Kleber Pl. Kléber67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Place Kleber Adresse Pl. Kléber67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Place Kleber Strasbourg Departement Bas-Rhin

Place Kleber Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Course aux mégots Place Kleber 2022-04-17 was last modified: by Course aux mégots Place Kleber Place Kleber 17 avril 2022 Place Kléber Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin