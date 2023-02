COURSE AUX INSECTES Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

COURSE AUX INSECTES, 28 avril 2023, Saint-Brevin-les-Pins

2023-04-28

Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins Sortie Nature enfants Papillons, libellules, coccinelles et bien d’autres drôles de petites bêtes vous attendent …

Venez apprendre à les retrouver et à les attraper grâce au filet fourni. Matériel à prévoir : pantalon long, chaussures de marche, sac à dos et gourde. ot@tourisme-saint-brevin.fr +33 2 40 27 24 32 Saint-Brevin-les-Pins

