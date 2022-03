Course autour du lac – Dimanche 3 avril Lac de Saint-Caprais, 3 avril 2022, L'Union.

Course autour du lac – Dimanche 3 avril

Lac de Saint-Caprais, le dimanche 3 avril à 09:00

Créé en 2021, ce club souhaite promouvoir la pratique du sport de pleine nature, et l’importance d’une pratique physique régulière. Fier de représenter les couleurs de sa ville sur les courses, le club souhaite s’impliquer dans la dynamique communale en proposant des formats de course accessibles à un plus grand nombre de personnes. **Formats de course proposés :** – 5 kms accessible à partir de la catégorie Minimes – 10 kms accessible à partir de la catégorie Cadets – 900 m pour les enfants de 6 à 8 ans – 1500 m pour les enfants de 9 à 12 ans **Horaires de la journée :** 07h30-8h30 : retrait des dossards 08h30 : échauffement 9h : départ du 5km 9h10 : départ du 10km 10h30 : échauffement des enfants 11h : départ de la course enfant 6-8 ans 11h10 : départ de la course enfant 9-12 ans 11h30 : remise des prix et tirage au sort Nombreux lots sont à remporter, en courant ou par tirage au sort ! _**Inscription à partir du 01/01/2022**_ Le club cherche des personnes intéressées pour être bénévole sur la course et encadrer les coureurs. Si vous êtes intéressés, contactez [[unionteamtriathlon@gmail.com](unionteamtriathlon@gmail.com)](unionteamtriathlon@gmail.com)

Sur inscription

L’Union Team Triathlon organise La Ronde du Printemps sur le site du lac de l’Union et son parcours sportif

Lac de Saint-Caprais 79 avenue de Bayonne, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T14:00:00