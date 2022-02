Course automobile la Ronde de la Durance La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône La Roque-d’Anthéron Pour les amoureux de belles voitures et amateurs de rallye, la Ronde de la Durance est l’occasion de vivre l’ambiance d’un rallye en terre de Provence… Véhicules classiques et véhicules historiques de compétition.

Sensations fortes garanties…

Départ à proximité du Centre culturel et sportif Marcel Pagnol, le circuit passe par La Roque, Lambesc, Charleval.

