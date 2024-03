Course auto poursuite sur terre Rue des Fresches 44410 St lyphard, dimanche 23 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-23T09:00:00+02:00 – 2024-06-23T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T09:00:00+02:00 – 2024-06-23T19:00:00+02:00

26ème course d’auto poursuite sur terre.

Bar et restauration sur place.

Tout public à partir de 13 ans

Organisé par le Comité des Fêtes.

