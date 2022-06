Course au trésor à Espédaillac « recherche des scarabées bleu et or » Espédaillac Espédaillac Catégories d’évènement: 46320

Espédaillac 46320 Heures d’ouverture : Lundi 15h30 à 18h et Mercredi 15h à 17h30 Partez à la recherche des Scarabées bleu et or cachés dans le village !

5 scarabées rapportés donneront droit à des surprises.

* Venez à la bibliothèque reproduire des hiéroglyphes et participer à une œuvre collective qui sera exposée.

Organisé par les bénévoles de la bibliothèque Heures d’ouverture : Lundi 15h30 à 18h et Mercredi 15h à 17h30 @Bibliothèque d’Espédaillac

