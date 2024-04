Course au plan Avenue Denis Pauleau Châteaurenard, dimanche 7 avril 2024.

Course au plan aux arènes.

Lors de cette course au plan les apprentis raseteurs pourront tester leurs techniques d’esquive de taureaux.

Course au plan aux arènes Les Estivales. Manade PLA.



11h Course au plan 4 taureaux.

12h Ambiance musicale.

14h Course au plan 8 taureaux.



Sur Place: Apéritif / Grillades / Crêpes. 4 4 EUR.

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Avenue Denis Pauleau Arènes

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

