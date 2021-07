Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Course au plan Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Course au plan Châteaurenard, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Châteaurenard. Course au plan 2021-07-30 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-30 21:00:00 21:00:00 Mairie de Châteaurenard 6 Rue Jentelin

Lors de cette course au plan les apprentis raseteurs pourront tesrer leurs techniques d'esquive de taureaux.

dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteaurenard Adresse Mairie de Châteaurenard 6 Rue Jentelin Ville Châteaurenard lieuville 43.88207#4.85559

