Course à pieds solidaire “Just Be!” à Chantilly

2023-03-25 – 2023-03-25

0 HB Mouvance et le Fonds de dotation Guillaume DELACHAUX organisent la 2ème édition de la course solidaire “Just Be”. Un défi double pour une cause noble: la bipolarité sans tabou.

Marche conviviale 5 km et 10 km (gratuit),

Course 5 km, (8€)

Course 10 km, (10€)

Avec animation musicale tout le long du parcours.

VENEZ NOMBREUX ! Pourvu que vous soyez là, petits et grands ! Entreprises, organismes privé/public, associations, fédérations sportives, institutions (policiers, étudiants, équipes pédagogiques, militaires, pompiers, soignants…)

VENEZ Courir, marcher, encourager, participer, découvrir, échanger, partager, grandir !

+33 6 08 01 89 49

Chantilly

