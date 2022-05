Course à pied (Trail) : Les Balcons de Cauterets Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: 65110

Cauterets 65110 La situation géographique du village de Cauterets permet d’organiser, depuis de nombreuses années, des courses en montagne qui en font sa réputation sportive de haut niveau. D’une rive du gave à l’autre,

De cascades en torrents,

De forêts en estives,

De cols en plateaux,

par les sentiers pastoraux, les granges, ces parcours suspendus, au pied des cimes majestueuses, vous conduisent et vous offrent des points de vue aériens sur notre « Cité Thermale ». Venez respirer l’air pur et frais des sentiers d’altitude, le parfum tonifiant des résineux par les bois et forêts, et la tiédeur sulfureuse de nos sources millénaires et toujours bienfaisantes! La crise sanitaire actuelle ne nous permettant pas l’organisation du trophée du grand Vignemale, nous vous proposons deux courses originales, de 47 et 20 km, sur les balcons de notre beau village montagnard. Cauterets: une perle rare dans un écrin sublime ! Inscription : https://bit.ly/33hVL9Z https://www.race-cauterets.com/ Départ Esplanade des Oeufs CAUTERETS Cauterets

