Course à pied « Tel est ton espoir » Percy-en-Normandie, 4 décembre 2021, Percy-en-Normandie. Course à pied « Tel est ton espoir » Percy-en-Normandie

2021-12-04 12:00:00 12:00:00 – 2021-12-04

Percy-en-Normandie Manche Percy-en-Normandie 5ème édition. Echauffement en musique, parcours nature, ravitaillement.

Adultes : 9km600 (départ 15h15) ou 6km (départ 15h20) à Le Chefresne. Inscriptions dès 14h.

Enfants : départ à 13h30. Inscriptions dès 12h à Percy (Place du Champ de Foire).

