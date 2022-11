Course à pied & Randonnée Pedestre Bussus-Bussuel Bussus-Bussuel Catégories d’évènement: Bussus-Bussuel

Somme

Course à pied & Randonnée Pedestre Bussus-Bussuel, 20 novembre 2022, Bussus-Bussuel. Course à pied & Randonnée Pedestre

2 rue de Bas Bussus-Bussuel Somme

2022-11-20 – 2022-11-20 Bussus-Bussuel

Somme Bussus-Bussuel En faveur du Téléthon, l’Association « Les Zhironloins » propose des marches et courses à pied. Rendez-vous au Moulin de Bussus-Bussuel. Tarif : 2 euros minimum par participant (reversés au téléthon)

Quatre formats :

– 5km marche (départ à 11h00)

– 10km marche (départ à 10h00)

– 5km course (départ à 11h30)

