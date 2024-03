Course à pied pour toutes et tous avant le spectacle son et lumière Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye, samedi 3 août 2024.

Course à pied pour toutes et tous avant le spectacle son et lumière Course à pied 10,3 kms autour du château de Savigny sous Faye avant un repas et un spectacle son et lumière Samedi 3 août, 19h00 Parc du château de la Victoresse INSCRIPTIONS

*En ligne jusqu’au 31 Juillet sur https://runchrono.fr/ : 12 Euros

*Sur place le jour de la course dès 17 h : 15 euros

Obligatoire copie de la licence ou certificat médical datant de moins d’un an. Autorisation des parents pour les mineurs

Découvrez Savigny sous Faye en participant à la RUEE SAVIGNOISE,

une course à pied de 10,3 km accessible à toutes et à tous avec départ à 19h et arrivée… à l’heure que chacun peut !… devant le château de Savigny sous Faye.

Récompense aux 3 premières femmes et aux 3 premiers hommes… mais aussi… à toutes et à tous ! Entrée gratuite sur présentation du dossard pour le spectacle son et lumière qui suivra. Possibilité aussi de restauration : soit rapide, soit repas complet sur réservation 48h à l’avance au 07 66 24 17 11 dans le cadre splendide du parc du château La Victoresse.

Récompense aussi au meilleur déguisement.

Parc du château de la Victoresse 6 rue du Château 86140 Savigny-sous-Faye Savigny-sous-Faye 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

