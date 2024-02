Course à pied Les Boucles d’Usseau Val-du-Mignon Val-du-Mignon, dimanche 24 mars 2024.

Course à pied Les Boucles d’Usseau Val-du-Mignon Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Courses ouvertes à tous, licenciés ou non, sous réserve des limites d’âges (à partir de 14 ans pour le 5 km et 16 ans pour le 10 km)

Le départ sur les deux parcours sera à 9h30 et débuteront Rue des compagnons à Usseau.

Retrait des dossards : le samedi 23 mars au Magasin Foulée Niort de 14h à 17h puis sur place le dimanche 24 mars de 8h à 9h15 à la salle polyvalente Usseau, située 3 rue des écoles 79210 Val-du-Mignon.

Inscriptions possibles le samedi et le dimanche (jusqu’à 9h max) avec une majoration de 2€.

Vestiaires et douches disponibles aux coureurs au stade de foot.

Récompenses : les 3 premiers hommes et femmes sur chaque courses, le club le plus représenté ainsi que le et la plus jeune participant.e. 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:30:00

fin : 2024-03-24

Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesusseau79@hotmail.com

