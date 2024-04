Course à pied « La Castelnoise » Châteauneuf-sur-Cher, samedi 1 juin 2024.

Samedi

L’asso Handi’Go organise une course à pied de 7 ou 14km ouverte à tous dès 16ans ainsi qu’un parcours pour les enfants (750m ou 1,5km). Les fonds récoltés auront pour but de financer les besoins médicaux d’Hugo.

Venez participer à la course à pied organisée par l’association Handi’Go. Deux courses de 7 ou 14km vous seront proposées pour tous dès 16ans, ainsi que 2 parcours pour les enfants 750m pour les enfants de 2015 à 2017 1,5km pour les enfants de 2013 à 2014 (certificat médical obligatoire pour tous les participants). Pour les parcours enfants une autorisation parentale sera à remplir sur place le jour de la course. 11 1 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

Rue de l’Île

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire asso.handigo@gmail.com

L’événement Course à pied « La Castelnoise » Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2024-04-04 par OT LIGNIERES