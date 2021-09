Course à pied : Je cours pour les enfants du Mékong Cité de l’espace, 3 octobre 2021, Toulouse.

Cité de l’espace, le dimanche 3 octobre à 08:45

### Le Défi solidaire : Je cours ou je marche pour les enfants du Mékong 4ème édition de cette **course caritative** organisée par l’association “enfants du Mékong”, elle sera parrainée par Pierre Villepreux et avec la présence de Fabien Pelous. [Télécharger les modalités d’inscription](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11690747/InscriptionCourse_EnfantsDuMekong/5793ad61-abb7-eb9a-6fd7-bf87fe4625f1) ### Programme * **9h15** : Enfants et jeunes de plus de 12 ans (1.5 pour les enfants accompagnés d’un adulte ou 3km pour les jeunes de plus de 12 ans) * **9h50** : Marcheurs et Marcheurs Nordiques (1.5 ou 3km) * **10h30** : Coureurs (boucle de 4 avec option 5 km à faire 1 ou 2 fois) ![]() ### Plus d’infos [Site de l’événement ](https://chronospheres.fr/evenements/detail/Je-cours-pour-les-Enfants-du-Mekong-2021-551) ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 3 octobre à partir de 8h45 * Lieu : Parc de la Grande Plaine à la Cité de l’Espace. * Café de bienvenue à disposition ainsi que boissons, gâteaux et fruits. * Possibilités de Vestiaires, Douches et Toilettes situés près de la ligne de départ. * Animations musicales assurées. * **Certificat médical non obligatoire.** * Pour vos inscriptions, contactez Antoine Bertoldo par mail à [antoinebertoldo@gmail.com](mailto:antoinebertoldo%40gmail.com) ou par téléphone au 06 08 97 32 92

De 6.50 € à 15 €. Majoration de 2 € pour les inscriptions sur place.

Sports

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-10-03T08:45:00 2021-10-03T10:59:00