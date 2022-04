Course a pied – Foulée des combes Les Moussières Les Moussières Catégories d’évènement: Jura

2022-10-16 07:30:00 – 2022-10-16

Les Moussières Jura Les Moussières Dimanche 16 octobre. La Foulée des Combes est organisée par l’Amicale Sportive des Moussières.

L’occasion pour tous les trailers de découvrir une chouette partie du Jura…

Dans un décor merveilleux à travers sentiers et routes forestières. Départ sur la place du village -7h30 : ouverture des inscriptions sur place

– 8h30 : randonnée 14 km

– 9h30 : foulée 14 km

Dimanche 16 octobre. La Foulée des Combes est organisée par l'Amicale Sportive des Moussières.

L'occasion pour tous les trailers de découvrir une chouette partie du Jura…

Dans un décor merveilleux à travers sentiers et routes forestières. Départ sur la place du village -7h30 : ouverture des inscriptions sur place

L’occasion pour tous les trailers de découvrir une chouette partie du Jura…

Dans un décor merveilleux à travers sentiers et routes forestières. Départ sur la place du village -7h30 : ouverture des inscriptions sur place

– 8h30 : randonnée 14 km

– 9h30 : foulée 14 km

– 10h30 : courses enfants 0,5 à 1 km La course sera la dernière manche du Challenge des Abadées du Haut-Jura. Les Moussières

