2022-12-29 09:30:00 – 2022-12-29 12:00:00

Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous 100 EUR Séance d’initiation au biathlon avec tir à la carabine optique.

Le parcours à réaliser se fait au rythme de chacun (en courant ou en marchant).

Aucun prérequis physique.

Ouvert à partir de 3 ans. Atelier ludique d’initiation au biathlon, la séance démarre par l’apprentissage du tir couché et se poursuit par de nombreux passages au pas de tir et un chronométrage de chaque parcours.

L’ordinateur vous permet d’obtenir vos classements

Vous pouvez venir vous défier en famille, entre amis ou entre collègues sur un parcours que vous aurez l’occasion de réaliser de nombreuses fois.

Avec ou sans neige, vous pourrez progresser en courant ou en raquettes.

+33 5 62 97 42 18 https://www.station-valdazun.com/

