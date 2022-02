Course à pied : Courir en born Biscarrosse, 1 mai 2022, Biscarrosse.

Course à pied : Courir en born Biscarrosse

2022-05-01 07:00:00 – 2022-05-01

Biscarrosse Landes

12 12 EUR Depuis de nombreuses années, le Lions club de Biscarrosse et du pays de Born organise cette matinée sportive au profit d’œuvre caritatives.

Le succès de cette manifestation ne se dément pas puisqu’elle attire plus de 500 coureurs et marcheurs, venant de toute l’Aquitaine et même plus loin, soutenus par un nombreux public.

Courses : Pitchouns 1km au bord du lac.

Le 10kms : Chemins & pistes cyclables.

Semi Marathon : entre océan & lacs.

C’est maintenant une fête sportive bien connue au plan régional.

L’association « les Culs Blancs » assurera une restauration rapide (grillades et frites) avec boissons (eau, bières et sodas) le jour de la manifestation sur la base Latécoère.

Réservation à l’inscription.

PCCE

Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-02-03 par