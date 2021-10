Toulouse Quai de la daurade Haute-Garonne, Toulouse Course à pied : Corrida de Noël Quai de la daurade Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Course à pied : Corrida de Noël Quai de la daurade, 19 décembre 2021, Toulouse. Course à pied : Corrida de Noël

Quai de la daurade, le dimanche 19 décembre à 08:30

### Corrida de Noël Le 19 décembre 2021 le “Père Noël” nous rejoint dans notre belle ville de Toulouse, au départ du quai de la Daurade. Venez courir, marcher, déguisé pour faire de cette épreuve une grande fête dans le centre de la ville rose. Des cadeaux pour tous et une remise des prix pour les meilleurs dans chaque catégorie. Deux distances sont proposées, 5 et 10km, en marchant ou en courant. **Départ du 5 km : 9h45** **Départ du 10 km : 10h15** Plus d’infos sur le **[site officiel de la corrida de Noël](http://www.corridadenoeltoulouse.com/index.php)** **** **Infos pratiques ** Les inscriptions pourront se faire via internet sur le site jusqu’au 16 décembre à 18h. Les retraits des dossards et les dernières inscriptions pourront se faire au Décathlon Centre ville du 17 décembre au samedi 19 décembre de 10h à 18h.

Le prix d’inscription est de 15€ pour le 10km et de 10€ pour le 5km.

Sports Quai de la daurade Quai de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T08:30:00 2021-12-19T14:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai de la daurade Adresse Quai de la Daurade, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Quai de la daurade Toulouse