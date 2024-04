Course à pied 19.44 Sainte-Marie-du-Mont, dimanche 23 juin 2024.

Course à pied 19.44 Sainte-Marie-du-Mont Manche

Course à pied 19.44 km entre Utah Beach et Carentan.

Inscription obligatoire m.montigny@carentan.fr / michel.lahougue@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 09:00:00

fin : 2024-06-23 17:00:00

Utah Beach

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie

L'événement Course à pied 19.44 Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2024-04-02