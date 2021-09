Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Course à pied] 14ème Corrida de Dieppe Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Course à pied] 14ème Corrida de Dieppe Dieppe, 18 septembre 2021, Dieppe. [Course à pied] 14ème Corrida de Dieppe 2021-09-18 – 2021-09-18 Front de mer et pelouses Boulevard de Verdun

Dieppe Seine-Maritime Dieppe 14e édition de cette course festive ouverte à tous sur le front de mer de Dieppe ! Les départs enfants commencent à 17h et le départ adulte est à 19h. Ils ont lieu à l’intersection de la promenade de la plage et de la traverse Dollard Ménard. Le retrait des dossards est possible à partir de 15h. Règlement et inscription sur le site www.corridadedieppe.fr [Pass sanitaire obligatoire – Certificat médical de moins d’un an obligatoire (ou licence sportive)] 14e édition de cette course festive ouverte à tous sur le front de mer de Dieppe ! Les départs enfants commencent à 17h et le départ adulte est à 19h. Ils ont lieu à l’intersection de la promenade de la plage et de la traverse Dollard Ménard. Le… Cecat@free.fr https://www.corridadedieppe.fr/ 14e édition de cette course festive ouverte à tous sur le front de mer de Dieppe ! Les départs enfants commencent à 17h et le départ adulte est à 19h. Ils ont lieu à l’intersection de la promenade de la plage et de la traverse Dollard Ménard. Le retrait des dossards est possible à partir de 15h. Règlement et inscription sur le site www.corridadedieppe.fr [Pass sanitaire obligatoire – Certificat médical de moins d’un an obligatoire (ou licence sportive)] dernière mise à jour : 2021-09-04 par Dieppe-Maritime Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Front de mer et pelouses Boulevard de Verdun Ville Dieppe lieuville 49.92299#1.07748