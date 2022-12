Course à pied « 10 km des restos du coeur » Bizanos, 29 janvier 2023, Bizanos Bizanos.

Château de Franqueville Bizanos Pyrénées-Atlantiques

2023-01-29 10:00:00 – 2023-01-29

EUR 0 Course 10 km et marche 10km

Les Restos du Coeur, l’Ufolep et la Mairie de Bizanos organisent la 13° édition de la Course des Restos.

Les engagements à la course se font sous forme de dons alimentaires ou chèques directement auprès des bénévoles des Restos du coeur qui seront présents sur place.

On compte sur vous !

* Retrait des dossards à partir de 8h

+33 5 59 32 00 66

