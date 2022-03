Course à obstacles TRANS’Yssoirienne Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Course à obstacles TRANS'Yssoirienne Issoire, 3 avril 2022

2022-04-03 06:30:00 – 2022-04-03 12:30:00

Issoire Puy-de-Dôme Issoire EUR Organisée par l’USI, le 28e Régiment de transmissions et la Ville d’Issoire, la course à obstacles La TRANS’Yssoirienne revient pour la 7e édition !

La course se déroule sur 8 km avec 28 obstacles concoctés par les soldats du 28e Régiment de Transmission. https://transyssoirienne.issoire.fr/ Gymnase des Prés Avenue Antonin-Gaillard Issoire

