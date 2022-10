Course – A l’Assaut du Tallagard Salon-de-Provence, 23 octobre 2022, Salon-de-Provence.

2022-10-23 08:00:00 – 2022-10-23

EUR 9 Course Nature à la pinède de la Bastide Haute se situe au nord de Salon de Provencece (direction Avignon / Sénas) à 200 m du Commissariat de Police, prendre en face du commissariat le Chemin du Tallagard.



Retrait des Dossards :

Les dossards seront remis, le jour de la course à partir de 8h00.



Catégories acceptées en fonction de la nouvelle réglementation des trails stipulant que 100m de dénivelé correspond à 1 km supplémentaire à rajouter sur les distances maximales autorisées.

15 Km 331m déniv : A partir de la catégorie Junior (2004 à 2005)

7,5 Km 167m déniv : A partir de la catégorie Cadet (2006 à 2007)

7,5 Km Marche 167m déniv : A partir de la catégorie Cadet (2006 à 2007)



1 euro reversé à la SPA de Salon de Provence



Course inscrite au challenge Terre de Mistral et au Challenge FSGT

C’est la dernière course du Challenge Terre de Mistral.



INSCRIPTIONS ET REMISE DES DOSSARDS

– Inscription prioritairement en ligne en amont de l’évènement.

– Collecte et vérification des justificatifs médicaux en amont de la remise des dossards en version digitale.

– Seul un dossier d’inscription complet (paiement, certificat ou licence validés) permettra la récupération du dossard sur place le jour de la course.

– Inscription possible sur place.



2 courses natures dans les collines du Tallagard + 1 Marche chronométrée

Départ et arrivée au centre aéré La Bastide Haute de Salon de Provence

Une ambiance festive et conviviale !

Un buffet campagnard à l’arrivée,…



Et A l’issue de la course un très beau lot sera attribué après tirage au sort parmi les coureurs .. surprise !!



Des parkings vous seront proposés.



Les résultats seront diffusés en live sur cette page

www.courirenfrance.com/live.php

Course nature – 1er Édition



Inscription sur www.courirenfrance.com et sur place



Animation par Kamel Amiri et Credit Photos C3M



Départ et Arrivée au centre aéré La Bastide Haute

accueil@visitsalondeprovence.com +33 6 83 01 24 95 https://www.courirenfrance.com/

