COURSE À LA DÉPOLLUTION Palavas-les-Flots, dimanche 3 mars 2024.

Course à la dépollution organisée par Wings of the Ocean: dépollution rive gauche, 10 heures 30 à 12 heures 30, repas sur place de 12 heures 30 à 14 heures, course solidaire de 14 heures à 16 heures 30. Rendez-vous 1 Quai Paul Cunq, 34250 Palavas-Les-Flots. un petit pas pour l’homme, un grand pas pour nos littoraux.

