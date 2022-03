Course 1ère édition: “Tous en baskets à Plailly” pour les jeunes Plailly Plailly Catégories d’évènement: Oise

Plailly Oise Plailly Participez à l’une des 3 courses proposées (jeunes ou adulte “fun”) :

– Course jeune : 900 m

– Course jeune : 1300 m

– Course Fun : 10 km

Pré-inscription obligatoire pour tous.

Bulletin disponible en mairie ou à télécharger sur la page d’accueil du site internet de la commune.

Inscription à envoyer à cdf.plailly@gmail.com avant le 17 mars

