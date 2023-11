MARCHÉ DE NOËL Coursan Catégories d’Évènement: Aude

Coursan MARCHÉ DE NOËL Coursan, 3 décembre 2023, Coursan. Coursan,Aude Marché de Noël et Grand Marché de Coursan.

Marché alimentaire avec restauration sur place, producteurs, artisans créateurs..

2023-12-03 08:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. . Coursan 11110 Aude Occitanie



Coursan Christmas Market and Grand Marché.

Food market with on-site catering, producers, creative craftsmen. Mercado de Navidad de Coursan y Grand Marché.

Mercado de alimentación con restauración in situ, productores, artesanos creativos. Weihnachtsmarkt und Großer Markt von Coursan.

Lebensmittelmarkt mit Verpflegung vor Ort, Produzenten, Kunsthandwerker und Kreative. Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi Détails Catégories d’Évènement: Aude, Coursan Autres Adresse Ville Coursan Departement Aude Lieu Ville Coursan latitude longitude 43.23478;3.05858

Coursan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coursan/